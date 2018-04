Nå skal Bjørgen bare være mamma

Sport

Marit Bjørgen (38) innrømmer at hun ikke vet hva livet som langrennspensjonist vil by på. I tiden som kommer får mammarollen alt fokus.

Fredag tok langrennsdronningen fra Rognes karrierens 25. NM-gull og offentliggjorde samtidig at karrieren er over etter lørdagens tremil i Alta. Avgjørelsen tok hun allerede før sesongstart, men for de fleste har den vært hemmelig helt inntil nylig.

Søndag innledes en ny epoke i livet til tidenes vinterolympier. Hva hun nå skal bruken tid på, har hun ikke klart for seg. Bjørgen innrømmer overfor NTB at det er skremmende å bla om til et kapittel i livet med delvis ukjent innhold.

– Det er absolutt, det. Dette har jo vært livet mitt i 20 år, mer enn halvparten av mitt liv, sier Bjørgen, men understreker at valget som er tatt føles riktig.

– Akkurat nå føles dette veldig riktig, men jeg får kjenne på følelsen når sommeren og høsten kommer, og de andre jentene er på samling. Hvordan det blir, vet jeg ikke, smiler 38-åringen til NTB.

Emosjonelt møte

Helt ukjent med en tilværelse på utsiden at idretten er hun samtidig ikke.

– Jeg fikk kjent på litt på det det året jeg var ute da jeg fikk Marius, og da var det ikke noe problem, men dette har samtidig vært min andre familie. De har vært en stor del av livet mitt, sier Bjørgen.

Torsdag kveld tok hun ordet da landslagsledelsen og løperne var samlet til møte i Alta og fortalte om beslutningen som var tatt. Det ble en emosjonell stund. Bjørgen innrømmer at reaksjonen fra lagvenninnen er den som har gjort størst inntrykk på henne.

– Jeg har ikke fortalt om dette til så veldig mange, men det å fortelle det til dem var nok det tøffeste. Det ble litt emosjonelt for dem også, sier langrennsdronningen.

– De har vel sett det komme, kanskje?

– Ja, på en måte, men samtidig var det nok litt overraskende også, sier Bjørgen til NTB.

Hun har samtidig vært tydelig på at hun ikke vender lagvenninnene ryggen selv om de ikke lenger vil dele den daglige treningshverdagen.

– De er gode venninner, og både jeg og de bor i Oslo. Jeg har sagt at jeg håper jeg kan være med å bidra. Det har jeg sagt til Therese (Johaug) også. Noen må holde meg i form også, smiler Bjørgen.

Kan bli leder

I tiden som kommer skal Bjørgen vie etterlengtet tid til sønnen Marius (2). Han har naturlig nok sett mamma mer sporadisk enn enkelte barn på samme alder.

– Jeg har en toåring hjemme som skjønner mye mer av hva som skjer, og dette er en tid jeg aldri får igjen med han. Derfor har jeg lyst til å være mye mer hjemme, sier Bjørgen.

Hva hun skal bruke tiden sin til ved siden av mammarollen, er et mer åpent spørsmål.

– Jeg må lande litt og bruke litt tid på det. Så må jeg finne ut hva jeg har lyst til å gjøre framover. Jeg tror samtidig man aldri vil klare å finne noe som jeg har brent for på samme måte idretten. Ting blir nok litt annerledes, sier 38-åringen ærlig.

Langrennsledelsen i Norges Skiforbund var fredag tydelige på at man ønsker å benytte Bjørgens erfaring og kompetanse i framtida. Landslagssjef Vidar Løfshus lanserte overfor NTB skiforbundets utviklingsprogram for kvinnelige ledere som en mulig arena.

– Jeg har definitivt hørt om det, og har halvveis fått spørsmål om det i vinter. Det er definitivt noe jeg kunne tenke meg å bidra rundt. Ikke minst det å få flere damer inn i idretten, både trenere og ledere, vil jeg gjerne være med på, sier Bjørgen.

38-åringen bekrefter også at hun har en arbeidsavtale med en av langrennslandslagets viktige samarbeidspartnere. På den fronten skal hun være med å rette fokus mot fysisk aktivitet og å holde foredrag.

Har fått tilbud

Mye tyder på at flere jobbtilbud vil dukke opp i nærmeste framtid. Overfor NTB innrømmer Bjørgen at hun allerede har fått noen.

– Jeg har fått noen tilbud, og jeg tipper det kommer flere tilbud og muligheter også, sier hun.

Beslutningen om at karrieren var over, offentliggjorde Bjørgen bare få dager etter at en annen stor vinterolympier, Ole Einar Bjørndalen, gjorde det samme. Fredag sendte Bjørgen noen tanker til skiskytterkongen.

– Jeg fikk jo med meg Ole Einar Bjørndalen tidligere denne uka, og jeg kjenner jeg er veldig glad for at jeg kan slutte uten at det er sykdom eller andre ting som påvirker mitt valg.

Bjørndalen gikk langt i å innrømme at han avsluttet karrieren noe motvillig som følge av helsemessige årsaker. Det er ikke tilfellet med Bjørgen. 38-åringen hevder hun mangler motivasjonen som skal til for å gå løs på en ny sesong.

Motivasjonen til å være mamma er langt større.