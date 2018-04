Marit Bjørgen legger opp

Sport

Dagbladet var først ute med nyheten, og bare minutter etterpå bekreftet Bjørgen overfor NRK at det er slutt etter denne sesongen. Tidligere har Bjørgen (38) opplyst at hun ville bestemme seg etter påske for hvordan den videre karrieren ville bli. Det som var helt klart, var at OL i Sør-Korea var hennes siste.

Bildespesial Her er Marit Bjørgens 15 OL-medaljer Den første medaljen kom i 2002, men medaljerushet startet for alvor i 2010.

Bjørgens siste renn som aktiv langrennsløper blir etter planen lørdagens tremil under NM i Alta.

–Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, derfor velger jeg å legge opp, sier Bjørgen til NRK.

Tidenes vinterolympier

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier og langrennsløper.

Under OL i Pyeongchang tok Bjørgen sitt åttende OL-gull og passerte Ole Einar Bjørndalen som den mestvinnende vinterolympieren. Totalt har hun vunnet åtte gull, fire sølv og tre bronsemedaljer.

Hun avsluttet sin olympiske karriere med to gull. ett sølv og to bronse.

Det er vanskelig å forstå hvor stor Marit Bjørgen er Kommentar: Det er nesten vanskelig å forstå hvor stor Marit Bjørgen er. Hun er en av Norges største idrettsutøvere noensinne, om ikke den aller største.

Hennes meritter er: OL: 8 gull, 4 sølv og 3 bronse. VM: 18 gull, 5 sølv og 3 bronse. Hun har også 24 NM-gull samt 114 individuelle seire i verdenscupen.

Stor karriere

Marit Bjørgen har en mektig karriere bak seg. Hun stanset på 114 verdenscupseirer og totalt 184 pallplasser i verdenscupen.

38-åringen tok sin første verdenscupseier i Düsseldorf i oktober 2002. Den siste verdenscupseieren kom i Falun i mars.

Bjørgen tok sin første NM-medalje i Steinkjer i 2001, og like etter debuterte hun i VM-sammenheng i Lahti.

Den første OL-medaljen kom i Salt Lake City med stafettsølv i 2002. Det første gullet i OL-sammenheng kom først åtte år i OL i Vancouver

Ordføreren ønsker en Marit Bjørgen-vei – Jeg vet ikke hvilken vei det blir, men en vei i nærheten av hjembygda hennes, Rognes, kan være aktuell, sier ordfører Sivert Moen.

Ble mamma

Bjørgen har også 18 VM-gull og 24 NM-gull. Det første VM-gullet tok hun i Val di Fiemme i 2003. I sitt siste VM i Lahti tok Bjørgen hele fire gull.

2. juledag i 2015 ble Marit Bjørgen og samboer Fred Børre Lundberg foreldre til Marius. Det gjorde at langrennsliver ble litt mer komplisert å planlegge. Bjørgen har helt siden i fjor erkjent at det er blitt tyngre å motivere seg, men har helt til det siste holdt muligheten åpen for deltakelse i VM i Seefeld i 2019.

Det blir det ikke noe av.

NM-dagene i Alta blir hennes siste som aktiv skiløper.