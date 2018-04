Riseth og Klæbo går for NM-gull

Sport

Langrennssesongen er ikke helt over, og i dag starter NM del to i Alta. Mesterskapet åpner med lagsprint friteknikk. Det kommer til å bli flere interessante dueller i skisporet, spesielt på herresiden.

For Byåsens førstelag går OL-kongen Johannes Høsflot Klæbo og Fredrik Riseth fra Melhus. 22-åringen prioriteres foran landslagsløper Didrik Tønseth.

Sistnevnte som var med å vinne OL-gull på stafetten i Pyongchang, skal gå for andrelaget til Byåsen. Her får han Fredriks bror, Martin Riseth, på laget. Det blir altså en brødreduell i skiløypene i Alta.

Det var adressa.no som først omtalte saken.

På laget til Tydal skal Magnus Stensås fra Lundamo gå førsteetappen, før Niklas Dyrhaug avslutter.

Klæbo og Riseth kan også få skarp konkurranse fra brødrene Petter og Even Northug. De to skal gå for Strindheims førstelag.

Semifinalene starter klokken 13.25, mens finalene gås fra klokken 16.00.