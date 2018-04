Melhusbygg vant lerduestevnet «Påskefjøla»

Sport

I påska arrangerte Surnadal Jeger- og Fiskerforening Påskefjøla 2018 på Angråmyra. 35 skyttere fra hele Midt-Norge deltok i stevnet i lerdueskyting.

I kombinasjonen av grenene 50 skudd jegertrap og 50 skudd compak sporting, vant Erlend Våga Fløttum (18) fra Melhus Jeger- og Fiskeforening.

Jegertrap/compak sporting er en vanskelig kombinasjon, som et fåtall skyttere behersker til fulle. Det gjør derimot 18-åringen fra Melhus som fikk 95 treff av 100 mulige. Dette er høyest oppnådde resultat siden 2010.

Våga Fløttum er den første skytteren fra Melhus JFF som har klart å få navnet sitt på den høyt ettertraktede pokalen.

Arrangøren forteller at skytterstevnet gikk knirkefritt for seg, og værforholdene var svært gode. Stevnet markerte at lerduesesongen er i gang.