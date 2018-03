Petter Northug vant Sandfjellrennet

Sport

Petter Northug fra Strindheim IL var førstemann i mål under Sandfjellrennet som ble arrangert onsdag i Midtre Gauldal. Starten var i Hauka. Northug vant Sandfjellrennet for tredje gang, og han satte også løyperekord. Til langrenn.com sier Northug at det er bedre å gå renn enn å trene hardøkter. I tillegg uttaler Northug at han kjenner at han ikke tåler motbakker slik at det tyder på at han ikke er i god form.

Sist helg vant Northug Flyktningrennet.

Resultatlista for det 30 kilometer lange skirennet viser for øvrig at flere profilerte skiløpere var til stede og gjorde det skarpt. På andreplass kom Didrik Tønseth fra Byåsen IL - ett minutt og 18 sekunder bak Petter Northug, mens Magnus Stensås fra Tydal IL endte på tredjeplass. Even Northug fra Strindheim IL kom på fjerdeplass. Hjemmehåpet Magnus Wiig fra Støren sportsklubb endte på sjetteplass, mens Andreas Fjorden Ree fra Støren sportsklubb kom på 12. plass.

Av andre lokale navn kan det nevnes at Magnus Øyaas Håbrekke fra Melhus IL kom på 13. plass, mens Svein Erik Halvorsen fra Støren sportsklubb kom på plassen etter.