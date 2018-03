- Vi har tro på at Northug kommer

Sport

Onsdag arrangeres det tradisjonelle Sandfjellrennet mellom Hauka og Budal for 39. gang. Det 30 kilometer lange rennet har start på Hauka skiarena og målgang på Enodd skiarena.

- Alt tyder på at det blir fantastiske forhold. Vi kjører opp løypene i kveld, slik at de blir harde og fine løyper til i morgen, sier Ståle Solem i arrangørkomiteen til Trønderbladet.

Kanskje kommer langrennskongen Rennsjef Torgeir Moen har hørt rykter om at Petter Northug kommer til Sandfjellrennet.

Venter over 400 til start

Skirennet trekker årlig flere hundre skiløpere. Arrangørene legger vekt på familievennlige traseer. Barn i alderen 8-10 år og oppover til de eldste deltakerne i 70-årsalderen, gjør at bredden er stor.

- Det som er veldig unikt med Sandfjellrennet er den store deltakelsen. I fjor var det over 430 startende i trim- og konkurranseklassen til sammen. Antallet har vært ganske stabilt de siste årene, forteller Solem og legger til at man kan melde seg på like før rennet starter i morgen.

I fjor var det selveste Johannes Høsflot Klæbo som vant rennet. Solem forteller at det er stor sjanse for at langrennsprofiler på både herre- og kvinnesiden dukker opp i år også.

- Mye tyder på at vi får besøk av noen kanonløpere. Petter Northug trives jo godt i dette rennet og har vunnet det flere ganger, så vi har tro på at han dukker opp. Det bruker å være bra nivå på eliten, sier han.

Setter opp busser

For at deltakerne skal kunne sette igjen bilene sine ved målområdet er det satt opp buss fra Budal til Hauka. Det går også buss andre veien, for de som ønsker å hente bilen sin ved startområdet.

I Budal samfunnshus blir det salg av kaffe, pølser og andre fristelser i kiosken. Solem håper også publikum kjenner sin besøkelsestid i morgen.