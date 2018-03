Graabak tok den sure fjerdeplassen

Sport

Kombinert

Jørgen Graabak var nest best av de norske etter de to hoppomgangene. Trønderen, som ble nummer fem lørdag, gikk ut som nummer 12. Han hadde ett minutt og 52 sekunder fram til Riiber.

Klarte ikke medalje

Det ble ikke overraskende for tøft å gå seg opp på seierspallen, men Graabak gikk seg inn til en sterk fjerdeplass i verdenscupavslutningen. Han endte 1.19,4 bak vinnertiden til Watabe.

Det var Jarl Magnus Riiber fra Norge som nok en gang var best av de norske. Han vant hopprennet, og gikk ut ni sekunder før japanske Akito Watabe.

Japaneren kom ikke overraskende opp på bakskiene til Riiber raskt, og deretter jobbet duoen i front hardt for å holde jaktende Fabian Riessle bak seg. Tyskeren var på det nærmeste drøyt ti sekunder bak, men kom aldri helt opp.

Dermed ble det spurt mellom Riiber og Watabe om seieren, og der var sesongens beste kombinertløper klart sterkest.

Sterk Schmid

Jan Schmid fulgte to plasser lenger ned på resultatlista. Dermed ble trønderen den første norske løperen på pallen i verdenscupen sammenlagt siden 2011/12-sesongen. Schmid endte som nummer to, men kunne blitt passert av Riessle dersom tyskeren hadde vunnet rennet.

Norge vant også nasjonscupen denne sesongen.

Satte ikke nedslag

Jarl Magnus Riiber kunne samtidig fort gått til topps søndag. Heming-hopperen hadde alle tiders mulighet til å gå ut i en kjempeledelse i langrennet, men han klarte ikke sette nedslag på 107 meter i sitt andre hopp.

– Forholdene var gode. Jeg kjente godt den harde landingen. Det var varmt vær i går, så vi forventet at det ville være isete i bunnen av bakken. Hoppet ble for langt til at jeg var komfortabel med å sette nedslag, sa Riiber.

Han vedgikk at han kastet bort mange sekunder ved å ikke avslutte hoppet slik han normalt sett pleier.

– Det er grunnen til at jeg ikke starter 40 sekunder foran Watabe, sa Heming-løperen.

Espen Andersen ble nummer 16 søndag, mens Magnus Krog og Magnus Moan gikk inn til 23.- og 26.-plass.