Gull og grillkos

Sport

– Det beste med å være med på Marit-sprinten er å få medalje.

Det sier Nina Trondsetås. Sammen med Anne, Ingrid og Elise Forodden og Vegard Trondsetås har hun tatt en hvil fra all skigåinga, og nyter en bedre pølselunsj.

De har alle vært rundt løypa, noe de flotte gullmedaljene er et synlig bevis på. Mens Ingrid er helt enig med Nina i at medaljene er det beste, mener Elise at det artigste er selve rennet.

Ti år siden Hengekøye for rotta – Det er en glimrende idé å lage hengekøyer til smågnagere.

– Ja, vi fikk bra fart rundt løypa, forteller Vegard og innrømmer at de er ganske gode til å stå på ski.