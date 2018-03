Slik blir nye Brekkåsen stadion

Sport

Mandag kveld hadde Gimse IL årsmøte og her ble saken om nye Brekkåsen stadion behandlet.

Nærmere ti prosent av medlemsmassen var samlet og vedtok enstemmig å starte detaljprosjektering av nytt klubbhus på Brekkåsen stadion, opplyser idrettslaget i en pressemelding.

Idrettslaget har i lengre tid hatt behov for garderober, lager, kiosk. Derfor har de hatt et sterkt ønske om å bygge nytt klubbhus, som har en standard som er nødvendig for å opprettholde et godt tilbud til barn, ungdom og lokalsamfunnet på Gimse.

Bekymret for skolens framtid Foreldre på Brekkåsen er bekymret for den store nedgangen i elevtall på Brekkåsen.

Samlingspunkt for hele Gimse

Gimse IL ønsker også at det nye klubbhuset skal ha et forsamlingslokale som kan huse næringslivsmøter, høytidsdager og andre arrangementer.

Målet er at det nye Brekkåsen stadion skal bli et samlingspunkt for hele Gimse. Anlegget vil blant annet inneholde:

Fire nye garderober

Utstyrsbod for lagene og fellesbod

Kiosk og spisested

Tribune med plass til 300 personer

Trim-muligheter utendørs

Morten Berre er Gimses nye trener 27-åringen har kort vei fra jobb til Gimses hjemmebane.

Flerbrukshus

Det planlegges et klubbhus med mange bruksmuligheter. Her håper idrettslaget å få til mange ulike aktiviteter gjennom hele året. Noen av bruksområdene som er planlagt er møtelokaler, selskapslokale, treningsappareter og en miks med møter og fysisk aktivitet.

Samtidig som det planlegges nytt klubbhus, har formannskapet i Melhus kommune uttalt at det haster med å få på plass nytt boligområde på Brekkåsen.

– Vi vet at det er ledig kapasitet på Brekkåsen skole og i barnehagen. Gimse IL vil få problemer med å fylle aldersbestemte lag, sa opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) i formannskapsmøtet i november i fjor.

Se hvordan det nye klubbhuset til Gimse IL blir i bildeserien øverst i artikkelen!