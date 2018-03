Endelig skal Bjørgen på skitur med sønnen Marius

Sport

Marit Bjørgen (37) sier at hun nesten skjemmes fordi hun ikke har vært på skitur med Marius (2) hittil i vinter.

Klumpen i halsen var lett synlig da søndagens minitourvinner i Falun skulle fortelle om planene for den kommende tiden.

Bjørgen vant minitouren i Falun Marit Bjørgen gikk først i mål på søndagens jaktstart.

For selv om Bjørgen ennå ikke har tatt noe standpunkt om hun fortsetter skikarrieren eller ikke, så er det uomtvistelig at hun skal fortsette å være mamma for Marius.

– Jeg må innrømme at jeg ikke har fått noen skiturer med ham i vinter, og det er det nesten som jeg skjemmes av egentlig. Men han har hatt skikurs i barnehagen hver torsdag, så vi får se hva han har lært.

– Jeg tror nok Marius skal prøve skiene også I tillegg til å dele ut premier til de yngste løperne, skal Marit Bjørgen gå 28-kilometeren.

– Er han best i klassisk eller skøyting?

– Jeg vet ikke. Det er vel Klæbo-stilen, tenker jeg.

Bjørgen på pallen i svensk dobbeltseier Marit Bjørgen fulgte opp seieren på Kollen-tremila med tredjeplass på verdenscupsprinten i skøyting i Falun fredag.

Savn

Bjørgen sier at det har vært tøffere å dra fra sønnen denne sesongen enn det var i fjor.

– Han har begynt å si hva han mener, men det er også slik at jeg har vært innstilt på det, og jeg vet at han har det veldig bra hjemme. Selv om han gråter når jeg drar, så er det glemt igjen. Det er nok verre for meg.

Bjørgen sier at hun savner å kunne bruke mer tid på sønnen.

– Jeg er borte fra ham hver helg, og det savner jeg litt.

Søndag måtte også Bjørgen ta farvel med fire konkurrenter som har bestemt seg for gi seg med idretten. Aino-Kaisa Saarinen, Elizabeth Stephen, Kikkan Randall og Anna Haag legger alle opp og ble hyllet på stadion.

– Det er jenter som har betydd mye og som har vært med hele veien min også. Det er på en måte vemodig, men en dag må det være slutt, selv om det er litt rart. Det er jenter som har betydd mye for sporten og for damelangrenn.

Motivasjonsfaktor

Det at Therese Johaug kommer tilbake, kan gjøre at også Bjørgen tar ett år til.

Ragnhild Haga sa søndag at hun har sett Johaug og Bjørgen trene sammen i Styggedalen i Oslo, og at hun nesten måtte le av å se hvor fort Johaug gikk.

– Det er vanskelig å sammenligne hver økt, men jeg mener at Therese er bedre nå enn hun var før hun sluttet å gå verdenscup. Jeg tror nok at vi kommer til å se henne mye på toppen på de lengre distansene. Jeg vet at hun kommer til å bli veldig sterk. Jeg synes at hun har sett veldig solid ut, og hun har vært motivert til å gjøre en god jobb treningsmessig, både teknisk og kapasitetsmessig.

– Betyr det noe for din avgjørelse om du skal fortsette at du faktisk må bli enda bedre for å vinne skirenn neste år enn du har vært i år?

– Nei. Hvis jeg skal fortsette, så er heller det en motivasjon. Da vet jeg at jeg må jobbe med ting for å klare å være i toppen. Det motiverer og gjør at man er på hogget. Skal jeg fortsette må det være fordi jeg fortsatt tror at jeg kan være med helt der oppe.