Jørgen Graabak ble nest beste nordmann på 8.-plass under hopprennet i kombinertkonkurransen i Granåsen tirsdag formiddag.

Melhusbyggen landet på 127,5 meter og er 46 sekunder bak verdenscupleder Akito Watabe, som strakte seg til 132 meter. Sistnevnte leder foran østerrikerne Franz-Josef Rehrl og Mario Seidl.

- Et greit hopp

Trønderbladet møtte Graabak i presseområdet like etter at han hadde hoppet. 26-åringen er greit fornøyd med sin egen prestasjon i bakken.

- Jeg synes det var et greit hopp. Det var ikke et superhopp, men absolutt godkjent. Det er et bra utgangspunkt, sier Graabak til lokalavisa.

- Hva tenker du om langrennet nå?

- Det er ingen dum plassering. Det er en del sterke folk rundt meg, og jeg skal prøve å ta igjen Frenzel, så får jeg se hva det holder til, sier han.

Schmid fikk tunge forhold

Verdenscuptoer Jan Schmid hoppet 123 meter under tunge forhold. Det holdt bare til 12.-plass. Han er knappe minuttet bak rivalen Watabe i sporet.

Øvrige norske plasseringer før langrennet: 10) Magnus Krog (0.53 min. bak), 23) Sindre Ure Søtvik (1.22), 26) Harald Riiber (1.36), 31) Jens Luraas Oftebro (1.48), 36) Magnus Moan (2.00), 41) Espen Andersen (2.14), 42) Einar Luraas Oftebro (2.16).

Langrennet starter klokken 16.00.