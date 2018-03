Håpet på medalje men løp inn til fjerdeplass

Sport

Nora Bakke (15) ble nummer fire på 60 meter hekk under helgens junior-NM i Steinkjerhallen. Melhus-jenta som løper for Byåsen hadde fjerde beste tid påmeldt i hennes første nasjonale mesterskap.

– Det ble vel som forventet, oppsummerte Nora etter 9,33. Hun perset seg klart i forsøket med 9,23. Det var første gang hun var under ti sekunder.

– Jeg hadde både et realistisk håp om medalje, og et håp om å løpe min personlige rekord ytterligere ned foran finalen, sier Nora som da gjorde 9,33.

Et stykke fram

Bronsen gikk på 9.03. Sølvet på 8,87 og gullet på 8,71.

– Et stykke frem til de to beste, men medalje er et realistisk mål i fremtiden, sier Nora som har korthekk som sin klare spesialitet. Kretsmesteren på øvelsen presiserer at hun hadde en dårlig start i finalen.

– Her røk persen, og kanskje også en medalje. Resten av løpet var bra, oppsummerer talentet som vanligvis er svært startrask.

Nora løper også 60-meter og 200-meter.

– Her er målet å sette personlig rekord, avslutter hun.

Skuffende 400-meter

På favoritten 400-meter ble Rakel nummer seks.

– Veldig skuffende, oppsummerer hun etter 61,56.

Rakel har vært nede på 59,80 utendørs.

I 2016 sesongen var Rakel meget god. I fjor gikk det ikke like bra, men det ble bronse på 400 meter under junior-NM utendørs.

– Jeg har slitt både med sykdom og skader den siste måneden. Derfor var jeg i forkant usikker på hvor jeg stod. Dette var likevel klart under forventet, oppsummerer Rakel som konkurrerer for Opdal. Hun løper også 60- og 200-meter i Steinkjer.