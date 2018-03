Fredrik Riseth med karrierebeste i Drammen

Sport

Verdenscupleder og OL-vinner Johannes Høsflot Klæbo var ustoppelig i bysprinten i Drammen onsdag. På vei over målstreken fikk han tid til å bukke til nestemann. Det var fem nordmenn mot russeren Alexander Bolsjunov i mennenes finale. De norske var Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal, Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar og Kasper Stadaas.

Knallgod prolog av Riseth

Fredrik Riseth fra Melhus kom til slutt på sjuendeplass i løpet. I prologen imponerte han med femte beste tid, og klarte også å gå videre fra kvartfinalen. Han måtte imidlertid takke for seg i semifinalen. Men med sjuendeplassen fikk Riseth sin beste plassering i verdenscupen noensinne. Fra før var to 11. plasser bestenoteringen.

Kalvå på 13. plass

Også Anne Kjersti Kalvå gjorde en god figur i sprinten i Drammen. Hun havnet til slutt på en 13. plass. I prologen hadde hun sjuende beste tid. For Kalvå ble det imidlertid stopp i kvartfinalen. Marit Bjørgen sto over sprinten i Drammen. Maiken Caspersen Falla var i en klasse for seg og tok sin fjerde seier i langrennssprinten i Drammen. Det var hennes andre verdenscuptriumf på rad.

Utrolig god stemning

Klæbo, som var best i prologen, kvartfinalen og semifinalen, har vunnet samtlige sprinter i klassisk denne sesongen. Bolsjunovs taktikk var å gå hardt fra start, men trønderen holdt greit følge med ham. Fjorårsvinner Eirik Brandsdal klarte også å ta seg forbi russeren på oppløpet.

Klæbo hadde også tid til å bukke pent til annenmann Brandsdal på mållinjen. Det var hans første seier i den tradisjonsrike Drammen-sprinten.

– Dette smakte godt. Jeg har slitt med å motivere meg etter OL, men dette løpet har jeg sett fram til. Den stemningen som er her er bare helt utrolig, sa Klæbo til NRK.

– Det gikk utrolig raskt fra start, og det passet meg bra. Eirik kom fort på slutten, forklarte Klæbo om taktikken i finalen.

Norsk dominans

I helgen sikret Klæbo seg sammenlagtseieren i sprintcupen. Det gjorde han selv om måtte nøye seg med en tredjeplass i Lahti-sprinten (fri teknikk).

Emil Jönsson er den eneste utlendingen på herresiden som har klart å vinne den tradisjonsrike sprinten i Drammens gater. Ellers har det bare vært norske vinnere.

Nilsson gir opp sprintcupen

Stina Nilsson har ikke tro på et mirakel i kampen om sprintcupen. Gullvinneren fra OL-sprinten mener Maiken Caspersen Falla har «kula» i sin hule hånd.

Falla vant onsdagens verdenscupsprint i Drammen, mens Nilsson ble nummer to. Amerikanske Jessica Diggins ble treer. Falla er 48 poeng foran svensken når kun ett sprintrenn (i Falun 16. mars) gjenstår. I det siste rennet er det kun 50 sprintpoeng i potten.

– Det er bare å gratulere. Det kjennes ut som om Maiken har vunnet cupen nå, sier Stina Nilsson til NTB.

Falla tar derimot ingenting for gitt, selv om hun vet at hun har et jerngrep om tittelen.

– Det er ikke avgjort, da måtte jeg jo hatt et forsprang på over 50 poeng. Men jeg har veldig lyst til å vinne den kula, sier den norske sprintcuplederen.