Bjørgen og Kalvå slått ut - Falla vant

Maiken Caspersen Falla gikk seirende ut av superduellen med Stina Nilsson i Lahti-sprinten. Hun benyttet første anledning til å revansjere «tapet» i OL.

Kalvå gikk ut i kvart'en

Marit Bjørgen hang med helt til semifinalen, men der kom veteranen til kort. Hun klarte ikke å holde følge med farten til Maiken Caspersen Falla og Stina Nilsson. Tidenes vinterolympier var i mål som nummer fem.

Alle de norske tok seg videre fra prologen, men i kvartfinalen var det slutt for hele seks av Norges åtte løpere. Ingvild Flugstad Østberg, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Anna Kjersti Kalvå hadde alle for svake tider til å gå videre som såkalt «lucky loser».

- Nær en finale

Etterpå var Bjørgen fornøyd med innsatsen i de finske sprintløypene.

– Det er lenge siden jeg har vært så nær en finale. Det blir roterte når du ligger bak der, men det er små marginer, sa hun til NRK.

Seieren smakte ekstra godt for Falla etter en rekke uten seier. Lørdagens verdenscuptriumf var hennes første siden hun vant sprinten i Lillehammer tidlig i desember. Samtidig fikk hun vist at hun fortsatt kan slå Nilsson.

I OL kom hun til kort i duellen med svensken i det individuelle sprintrennet. Da måtte Falla nøye seg med sølvet.

- Visste det var mulig

– Jeg ville ikke ta teten, men det ble slik likevel. Da måtte jeg gjøre det beste ut av det. Jeg var i front i fjor også og året før, og da viste jeg at det gikk an. Jeg visste det var mulig, sa Falla i seiersintervjuet, ifølge NRK.

27-åringen var eneste norske deltaker i kvinnens finale. Falla står med to verdenscupseirer i vinter. Lørdagens triumf var for øvrig hennes tredje strake i Lahti. Det er ingen tvil om at hun trives i de finske løypene, selv om hun ikke alltid har gjort det.

– Jeg liker egentlig ikke å gå her, men jeg må begynne å like det. Løypa er litt skummel med høy fart inn på stadion. Det er ofte tryning her, og det liker ikke jeg, sa Falla til NRK og fortsatte:

– Det har vært tungt å motivere seg etter OL, men jeg kjente at det løsnet utover dagen. Det er veldig gøy. Det er ikke hver dag man tar en verdenscupseier. Dette var skikkelig stort, sa Falla.

Irritert Weng

Thea Krokan Murud og Heidi Weng endte sist i sine kvartfinaleheat. Weng så pigg ut, men fikk løpet ødelagt da hun ble skubbet til side i nedoverkjøringen på vei inn mot oppløpet. Verdenscuplederen klarte ikke å hente seg inn igjen.

– I dag hadde jeg en sinnssyk bra følelse, men jeg ble meid ned. Det er irriterende, for jeg hadde definitivt vært nummer én eller to om det ikke hadde skjedd, sa Weng til NRK og fortsatte:

– Det er litt frekt å kjøre over skiene til en annen løper. Jeg føler jeg har uhell hele tiden. Det er utrolig kjedelig.