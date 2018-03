I helga blir det full fart i Kvennabakken

Sport

Lørdag arrangeres Gauldalssprinten på Kvennabakkan. Tidligere år har dette vært et individuelt sprintrenn, men i år gjøres en annen vri med sprintstafett for barn i alderen 6-16 år.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Lundamo IL og Hovin IL. Årlig trekker Gauldalssprinten til seg et hundretalls tilskuere og løpere. I 2017 var det 84 påmeldte og rundt 300 tilskuere.

– Alle kan delta

Kvennabakkan skistadion på Hovin er klargjort til lagsprint i fem ulike klasser. Torsdag formiddag var det påmeldt 50 lag, 100 barn, med løpere representert fra et bredt utvalg av klubber, fra Budal i sør til Byåsen i nord og Meldal i vest.

– Her kan alle delta, og det er mulig å mikse lagene i forhold til alder, kjønn og mellom klubber dersom man ikke finner en makker å gå sammen med. Formålet er at barna skal ha det gøy på skirenn, og det er selvsagt premier til alle, sier rennleder Petter Leinslie til Trønderbladet.

Gauldalssprinten har blitt arrangert årlig siden tidlig på 2000-tallet og har etter hvert blitt et tradisjonsrikt og populært arrangement. Her har løpere som Jørgen Graabak, Didrik Tønseth og Anne Kjersti Kalvå stått på startstreken.

– Det er gledelig at så mange unge og lovende skiløpere ønsker å være med på Gauldalssprinten, og det er fortsatt mulighet til å melde seg på, forteller Leinslie.

Over 200 deltok på den store skidagen Mange barnefamilier fant veien til Langmyra Den andre utgaven av aktivitetsdagen ble stor suksess.

Ikke for sent å melde seg på

Den ordinære påmeldingsfristen går ut torsdag kveld, men etteranmelding er mulig. Se idrettslagets hjemmeside.

Arrangørene forteller at denne type lokalkretsrenn er viktig for rekrutteringen, og at de er svært fornøyde med at så mange klubber og nye løpere tar turen til Kvennabakkan på lørdag.

– Det er lagt godt til rette for publikum og vi ønsker alle velkommen til en stor skifest på Kvennabakkan. Vi har åpen kafè, bål, garderobe, toalett og vi har avtalt godt vær, sier Leinslie.