Rognes pryder førstesida til VG Sporten

Sport

Det er ingen nyhet at Marit Bjørgen har satt Rognes på verdenskartet. «Alle» vet hvor den lille bygda ved Gaula ligger.

I tirsdagens papirutgave av VG er det nettopp den lille bygda i Midtre Gauldal som pryder førstesida til sportsbilaget. Bildet er tatt i fra høyden og man ser deler av Rognes og Gaula som renner like ved.

Tittelen på coveret er «Denne bygda har de siste 16 årene tatt flere OL-medaljer i langrenn enn Russland». Her har VG skrevet feil. Bjørgen har ikke flere OL-medaljer enn Russland, hun har flere OL-gull enn nasjonen.

Med Bjørgen har Rognes åtte gull, fire sølv og tre bronse, mens Russerne har seks gull, ti sølv og tolv bronse.

Et annet poeng VG trekker fram er at Bjørgen ville vært den 24. beste nasjonen i vinter-OLs 94 år lange historie, foran land som Polen.

I artikkelen skriver riksavisa at Rognes er ei bygd med kanpt 200 innbyggere. De forklarer at stedet ligger like ved elva Gaula, hvor en rekke gode laksevald er å finne.

«Hovednæringen er jordbruksvirksomhet. Tidligere var det også en skofabrikk, ryggsekkfabrikk og mekaniske verksteder der», skriver VG.