Dag-Morten Wehn og Nidaros Hockey avsluttet med stil

Sport

Dag-Morten Wehn og Nidaros Hockey avsluttet sesongen i 1.divisjon med å slå Comet borte både lørdag og søndag og endte dermed på 3. plass på tabellen i årets 1.divisjon.

Fire Wehn-mål ga seier til Nidaros Fire mål og en assist fra Dag-Morten Wehn da laget snudde 0–2 til seier lørdag kveld.

Nidaros var tidlig ute av kampen om opprykk (de to beste) til neste sesongs GET-liga etter en svak første halvdel av sesongen, men etter en sterk andre halvdel endte laget til slutt på 3.plass på tabellen. I helgens to bortekamper mot Comet i Halden ble det seier 5-3 lørdag og 7-3 søndag.

Laget måtte vinne begge helgens kamper for å passere Halden-laget på slutt-tabellen i 1.divisjon og Nidaros kan nå ta sommerferie etter å ha vunnet 13 av lagets 16 kamper etter ordinær tid etter nyttår. Wehn noterte seg for tre scoringer i lørdagens triumf og fulgte opp med to mål og en assist i søndagens kamp.

Totalt ble det 24 mål og like mange assist på målkongen fra Hølonda i løpet av sesongens 32 kamper. Wehn spilte forøvrig alle kampene i sine første sesong for klubben han også er daglig leder i.