Tatt ut på A-landslaget for første gang

Melhus-jenta er med i troppen som skal spille Algarve Cup i Portugal.

Melhusbygg og Lillestrøm-spiller Ingrid Syrstad Engen er for første gang tatt ut på A-landslaget i fotball. Det bekrefter Norges fotballforbund.

19-åringen er en av fire andre nye spillere som får tillit av landslagstrener Martin Sjögren når laget denne uken spiller den årlige Algarve Cup i Portugal.

Syrstad Engen har flere kamper for aldersbestemte landslag; Sju kamper for J16, ti kamper for J17, 24 kamper for J19 og fire kamper for U23-laget.

Norge skal spille mot Australia, Kina og Portugal, samt en plasseringskamp, under oppholdet. Første kamp i gruppespillet spilles førstkommende onsdag mot Australia.

Algarve Cup er en årlig global internasjonal turnering som har blitt arrangert i Algarve i Portugal siden 1994. Turneringen har høy internasjonal anseelse og tiltrekker flere av verdens beste lag.

De andre spillerne som er med landslaget for første gang er Aurora Mikalsen (Kolbotn), Anja Sønstevold (LSK Kvinner), Kristine Leine (Røa) og Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar).