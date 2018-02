Ordføreren ønsker en Marit Bjørgen-vei

Sport

Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal ønsker at kommunen skal få en vei oppkalt etter Marit Bjørgen.

Søndag ble Marit Bjørgen tidenes vinterolympier da hun vant tremila i Pyeongchang-OL. Gullet var hennes annet i Pyeongchang, og hennes åttende OL-gull totalt i karrieren. Sammen med fire sølv og tre bronse gjør det henne til tidenes vinterolympier.

Vei i Rognes er aktuell

Adresseavisen skriver mandag at Moen nå ønsker at Bjørgen skal få en spesiell hyllest i hjembygda. Kommunen har nylig åpnet for at nåværende personer kan få veier oppkalt etter seg, og Moen ser for seg at Bjørgen kan få sin egen vei.

– Jeg vet ikke hvilken vei det blir, men en vei i nærheten av hjembygda hennes, Rognes, kan være aktuell. Kanskje veien opp til hjemplassen, men Marit må selv også få et ord med i laget, sier Moen som ikke legger skjul på at han mener skidronningen bør få sin egen vei.

– Det synes jeg. Hun kommer alltid til å være stor. Hun er en person som må huskes. Jeg synes vi bør ha noe opplegg rundt henne som gjør at navnet hennes er i hverdagen vår. Hun har ei høy stjerne her, så det er mange som ønsker en slik hyllest, sier Moen.

Egen vei til Høsflot Klæbo også?

Også trippel gullvinner Johannes Høsflot Klæbo har forbindelser til kommunen, som kvart Rognes-bygg.

– Det kan bli en Høsflot-vei også, siden en del av slekta hans er herfra, sier Moen.