Hyller Bjørgens fantastiske OL-karriere

Marit Bjørgen ble søndag tidenes mestvinnende vinterolympier da hun gikk inn til en suveren seier på den avsluttende tremila i OL i Pyeongchang.

Avsluttet OL-karrieren med gull på tremila Nå er hun tidenes mestvinnende vinterolympier Den avsluttende tremila i Pyeongchang ble en parademarsj for skidronningen fra Rognes.

Rognes-løperen kan vise til hele 15 medaljer i vinter-OL; åtte gull, fire sølv og tre bronse. Ingen har denne samlingen. Med dagens gull på tremila, gikk hun forbi Ole Einar Bjørndalen.

I en alder av 37 år var dette siste gangen Rognes-løperen deltok i vinterlekene. I den anledning har flere personer fra hjemkommunen til Bjørgen sendt en hilsen til Trønderbladet.

Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal:

- Gratulerer som mestvinnende medaljør i vinter-OL. Vi er utrolig stolte, kort og godt "kry" tå det du ha oppnådd Marit, sier Moen.

Oddny Busklein, leder i Marit Bjørgen Fanklubb:

- Jeg vil først og fremst takke Marit for det mennesket hun er. Hun er ei kjempeflott dame. Jeg vil også takke henne for all gleden hun har gitt oss i skisporet. Det er nok ingen som kan fylle skoene hennes den dagen hun legger opp, forteller Busklein.

Ivar Olav Aune, leder i Rognes IL:

- Jeg må grautlerer Marit med kjempesinnsats i dette OL og alt hun har presetert gjennom karrieren. Det har vært et eventyr. Prestasjonene viser hva hun har lagt ned i arbeid. Det går ikke an å beskrive med ord hva hun betyr for Rognes IL og lokalsamfunnet. I dag vet alle vet hvor lille Rognes ligger. For den minste klubben i kommunen betyr det mye å ha en slik person, ikke bare sportslig, men for den jordnære personen hun er, sier Aune.

