Gullgrossist Bjørgen vil bare hjem til Marius (2)

Sport

På tribunen vaiet norske flagg i det som ble et realt nachspiel på langrennsstadion. Bjørgen gikk solo i over to mil.

– Jeg hadde fantastiske ski, og jeg elsker jo dette føret. Jeg ville ha klisterføre på 30-kilometeren. Når det blir det, gir det en ekstra sikkerhet, sier Bjørgen til NTB på pressekonferansen.

Hun gråt på oppløpet.

– Jeg tenkte på sønnen min, at jeg har vært borte fra ham i flere uker og kan se Marius i morgen (mandag), sier Bjørgen.

Han kom til verden for vel to år siden og har gitt Bjørgen et annet perspektiv på livet.

Seieren hennes gjorde at Norge passerte Tyskland og ble beste nasjon i OL. Søndagens utklassing sendte samtidig Bjørgen forbi Ole Einar Bjørndalen og opp som tidenes vinterolympier med åtte gull, fire sølv og tre bronse.

Takk og farvel

Bjørgen gikk på knallski og med perfekt teknikk. Hun satte opp hardt tempo fra start. Allerede etter 25 minutter stakk hun fra Charlotte Kalla. Den svenske jenta fikk smått åndenød sammenlignet med Bjørgen.

Kallas ski så ikke ut til å være av samme standard som Bjørgens første halvdel av løpet, og den svenske jenta hadde ikke sjanse. Det hadde heller ingen av de andre konkurrentene.

Norges medaljerekord i vinter-OL lyder på 39 stykker etter Bjørgens maktdemonstrasjon. Norge endte opp med 14 gull, 14 sølv og 11 bronse og gikk til topps på medaljestatistikken.

– Jeg føler fortsatt at jeg er Marit fra lille Rognes. Jeg har ikke sansen for å sammenligne utøvere. Alle er store utøvere. Jeg føler ikke jeg er noe bedre enn Ole Einar (Bjørndalen) eller (Bjørn) Dæhlie, sier Bjørgen på spørsmål om hun er tidenes skiløper.

Gikk feil

Krista Pärmäkoski tok sølvet, mens Stina Nilsson imponerte og spurtslo Ingvild Flugstad Østberg i kamp om bronsemedaljen.

Søndag tok en OL-æra av de helt sjeldne slutt. Det skjedde i aldeles praktfullt påskevær. Sola lå tung på en skyfri himmel i Alpensia-området.

Det er 5860 dager mellom Bjørgens OL-debut (2002) og -farvel. Hun startet den olympiske reisen med å bli nummer 50 på 15-kilometeren i fri teknikk som lærejente. Det skjedde en lørdag i tynnlufta Salt Lake City.

Bjørgen kom da inn over sju minutter bak vinneren, Italias Stefania Belmondo.

Fortsetter?

Etter det er det blitt ytterligere 23 OL-starter på den norske veteranen. Medaljefasiten er åtte gull, fire sølv og tre bronse.

8 er et lykketall i Asia. Med nummer 8 på brystet (slik Iivo Niskanen hadde da han vant femmila lørdag) gikk Bjørgen inn til OL-gull nummer 8.

Bjørgen blir 38 år 21. mars. Det er tre dager etter at verdenscupen avsluttes i Falun. VM i Seefeld neste år kan bli Bjørgens definitive farvel. Hun er lysten på å gå sammen med Therese Johaug.

– Nei, jeg har ikke bestemt meg. For å gå fort der må det gjøres en stor jobb, sier hun.