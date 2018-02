Tent Bjørgen foran sitt OL-farvel

Sport

Sølv i skiathlon, gull i stafett, bronse på 15 kilometer fri teknikk og nok en bronse på lagsprinten sammen med Maiken Caspersen er Marit Bjørgens medaljerekke så langt i mesterskapet.

Mammaen til to år gamle Marius har ikke tenkt å gi seg med. Det som måtte være igjen av krefter skal hun øse ut på tremila.

– Motivasjonen er på topp foran mitt siste OL-løp, og målet før mesterskapet startet var å ta et individuelt gull. Det har jeg ikke klart ennå, og den drømmen lever fortsatt, sa Bjørgen til NTB etter torsdagens medaljeseremoni på lagsprinten.

Stigende form

Bjørgens formkurve er stigende. Hun har sett litt bedre ut for hvert løp så langt, og hun er blant de største favorittene foran Pyeongchangs-OLs siste øvelse.

– Jeg håper på en god dag og gode ski. Da har jeg absolutt muligheten. Klassisk har vært best for meg i år, og tremil har alltid passet meg veldig bra. Norge har et sterkt lag, og Charlotte Kalla, Jessica Diggins og de russiske jentene blir skumle utfordrere. Den som har mest igjen å gi mot slutten kommer til å vinne 30-kilometeren, vurderer Bjørgen.

Tommel opp fra Falla

Maiken Caspersen Falla hadde Bjørgen som sitt store idol da hun vokste opp. Hun har klokkertro på at forbildet leverer på OLs avslutningsdag.

– Jeg tror Marit blir sterk. Hun er på hugget, og hun har snakket om at hun har følt seg bedre og bedre i mesterskapet. Klassisk er kanskje det hun har vært best på i år. Jeg har troen både på Marit og de andre tre norske jentene, og jeg skal følge med fra sofaen hjemme i Lillehammer.

Falla hadde gjort sitt i OL etter bronsen på lagsprinten. Da gikk turen hjem til Norge og Lillehammer.

– Det er alltid mange sterke som har lyst til å gjøre det ekstra bra i et OL, som for eksempler Charlotte Kalla. Og kanskje dukker det opp en jente som ikke har gått så mange konkurranser tidligere i mesterskapet også, sa Falla til NTB etter medaljeseremonien på lagsprinten.

Bjørgen gikk forbi Ole Einar Bjørndalen som tidenes medaljesamler i et OL etter bronsemedaljen på lagsprinten. Skulle hun vinne søndag, går hun også forbi Bjørndalen i antall gullmedaljer. I så fall får Bjørgen tittelen som tidenes vinterolympier helt alene.