Hvorfor ble OL en nedtur for kombinertløperne?

Sport

Til tross for sølv i den avsluttende lagkonkurransen, ble OL et tilbakeslag for kombinertløperne. Nå starter jakten på forklaringer.

Jan Schmid & co. har en meget god verdenscupsesong bak seg. Tre av de fire som gikk torsdagens lagkonkurranse i Pyeongchang har vunnet verdenscuprenn i vinter.

Det bidro til å løfte forventningene foran vinterlekene i Sør-Korea. Der ble imidlertid to fjerdeplasser utbyttet i de to individuelle rennene, før torsdagens sølvmedalje i lagkonkurransen avrundet det hele.

– Det har gått litt dårligere i OL enn vi hadde håpet på. Prestasjonene har vært hakket dårligere enn det vi har prestert før i vinter, oppsummerte landslagssjef Kristian Hammer.

Målet på forhånd var medalje i samtlige øvelser. Det lyktes man ikke i å innfri.

Uten flyt

Landslagssjefen sier han ikke har noen gode svar hvorfor man ikke har lyktes. Det har heller ikke landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen. Enigheten er samtidig stor om at det i første rekke er i hoppbakken utfordringene har ligget.

– Vi har egentlig ingen kjempegod forklaring, sa Ingebrigtsen.

Han peker i likhet med både landslagssjef Hammer og veteranen Jan Schmid på at de norske løperne har manglet den nødvendige flyten i OL-rennene.

– Vi kom hit med god selvtillit i gruppa og hadde veldig stor tro på oss selv. Så hadde vi stang ut med et par utøvere i de individuelle rennene og fikk ikke flyt. Selvtillit er ferskvare og noe du får bekreftet på hver eneste økt. Det så du også her i lagkonkurransen. Utøverne gjorde greie hopp, men den siste troen og selvtilliten til å banke helt ned i bakken mangler, sa Ingebrigtsen.

Andersen peker på utstyret

Espen Andersen ser på sin side noe som kanskje kan bidra til å kaste lys over at resultatene i OL-bakkene i Pyeongchang ikke holdt til å innfri medaljemålet.

– Sånn i ettertid er det kanskje noen ting vi kunne gjort litt annerledes. Jeg vil samtidig ikke si at vi har lagt opp til et opplegg som er fullstendig bom heller. Vi ble kanskje tatt litt på at vi ikke er helt «der» i de første treningshoppene, og da får kanskje tyskerne det lille mentale overtaket. Det er fryktelig små marginer, sa han.

OL-debutanten pekte videre på at utstyrsmessige grep kunne ha gitt bedre utbytte i hoppbakken. På spørsmål om hva han konkret sikter til, svarte Andersen:

– Jeg har ikke lyst til å svare helt på det ennå, for jeg føler vi må sette oss ned og se litt på ting. Men med hensyn til hvordan bakkene var, burde man kanskje gjort små endringer for å få ting til å fungere enda bedre.

– Det er ikke store ting det er snakk om, men jeg føler vi traff litt bedre på «setup’en» tidligere i sesongen enn her i OL. Det er nok til at vi kanskje mister litt selvtillit og trygghet på at det vi har er det beste, tilføyde han.

Endret kraftforhold

Veteranen Jan Schmid er forsiktig med å trekke bastante konklusjoner.

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke vi skal evaluere noe nå, men tidligere i sesongen har vi hatt flyt. Det har ikke tyskerne. Nå kom de hit og fikk selvtillit tidlig i bakken. Da var det plutselig de som var i flyt. Da er det kraftforholdet plutselig snudd, sa han.

Lørdag reiser kombinertløperne hjem fra OL. Nå rettes blikket mot det som gjenstår av verdenscupsesongen.