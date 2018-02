Bjørgen & co forbauset over oppstusset da de ikke møtte pressen

Sport

En rekke medier valgte å utebli fra fredagens seanse i OL-byen Pyeongchang ettersom bare landslagstrener Roar Hjelmeset var til stede for å presentere laget til 30-kilometeren.

Verken Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg var å se i langrennsleirens presserom natt til fredag norsk tid. Det ble derimot innkalt til pressetreff med laget på kort varsel fredag formiddag.

Forbauset

Bjørgen, Østberg og de andre langrennskvinnene ble forbauset da de så medienes frustrasjon over at de utgangspunktet ikke ble gjort tilgjengelige for spørsmål før OL-tremila.

– Vi ble jo litt overrasket, alle sammen. Det var visst ikke så populært at vi ikke skulle ha medietreff. Vi må bare være takknemlige for at folk er så interessert. Det er jo hyggelig å være savnet, da, sa Østberg da kvartetten omsider stilte opp for de norske OL-reporterne.

Håpet å slippe

Bjørgen forteller at snuoperasjonen skjedde etter skistjernenes eget initiativ.

– Vi synes jo dette er hyggelig. Og vi er privilegerte som får den oppmerksomheten. Så da vi så overskriftene i morges tok vi en evaluering, og da fant vi ut at vi skulle stille her i kveld, sa OL-veteranen.

Samtidig måtte hun tilføye at hun synes langrennsløperne er tilgjengelige nok som det er.

– Jeg hadde vel håpet å slippe en dag. Nei, det var ikke noen «big deal». Jeg synes vel vi har vært tilgjengelige, synes dere ikke det? sa hun retorisk til de frammøtte pressefolkene.

Kritikk

Det haglet inn med sarkastiske meldinger fra flere norske medier da presseattaché Gro Eide torsdag kunne meddele at bare trener Hjelmeset ville stille på presentasjonen av tremilslaget.

De aller fleste mediene som er til stede i Pyeongchang, varslet at de ikke ville komme på pressetreffet. Eide parerte slik overfor TV 2:

– Løperne stiller opp på alt de skal og mer til. Det er medaljeutdelinger på andre dager enn rennet, og det er både akkrediterte og ikke-akkrediterte medier som skal ha sitt. Vi gir også eksklusive avtaler til enkelte, så jeg håper virkelig folk forstår at dette ikke handler om at de ikke ønsker å stille opp. Og at de trenger tiden til å lade opp til den siste konkurransen.

Fredag morgen så hun seg likevel nødt til å snu i saken.

– Vi ser at løperne burde vært med på medietreffet i morges og beklager dette. Derfor er de fire jentene som skal gå 30 kilometer på søndag, tilgjengelig for mediene til en kort plenumsseanse, forklarte hun.