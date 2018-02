Graabak sikret sølv til Norge

Sport

De norske kombinertgutta var sjanseløse på å forsvare OL-gullet i lagkonkurransen. Det tyske laget var i en klasse for seg og vant foran Norge og Østerrike. For Tyskland gikk Vinzenz Geiger, Fabian Riessle og de individuelle gullvinnerne Eric Frenzel og Johannes Rydzek. Dermed sikret Tyskland gullene i alle tre kombinertøvelser under OL denne gangen.

Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak ble slått med 52,7 sekunder. På siste etappe parkerte Graabak det østerrikske laget (Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber og Mario Seidl) som tok bronsen, slått med 1.07,8 av Tyskland.

- Endelig en opptur

Magnus Moan, som gikk på gullaget i Sotsji, takket nei til å være reserve i Pyeongchang. Han kom kjapt med en gratulasjon til lagkameratene etter torsdagens renn.

– Endelig litt opptur for Kombinert-Norge. Gratulerer med sølvmedalje, gutta, tvitret veteranen.

Gode hopp for Norge

Espen Andersen, Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber og Jan Schmid leverte gode hopp, men ikke gode nok til å ta ledelsen før langrennet. De startet langrennet over 4 x 5 kilometer 26 sekunder bak ledende Østerrike, som ledet med 6 sekunder til gode på favoritten Tyskland. Japan var 8 sekunder bak på tredjeplass før langrennet.

Schmid tok nesten igjen Tyskland

Jan Schmid gikk ut mot østerrikeren Denifl, tyske Geiger og japaneren Yoshito Watabe. Schmid hadde nesten tatt igjen det tapte til de to foran da tyskeren rykket ifra i front. Det skilte 12,1 sekunder ved første veksling.

Espen Andersen skulle ut mot Riessle. For Østerrike gikk Klapfer. Tyskeren gikk hardt ut og hadde tidlig økt avstanden til over halvminuttet. Tyskerne så seg aldri tilbake. Samtidig tok også Japan med Hideaki Nagai igjen duoen Andersen/Klapfer.

Andersen sendte ut Jarl Magnus Riiber 43,5 sekunder bak Tyskland på en tredjeplass på den tredje etappen. Riiber syntes å ha gitt opp gullkampen og hadde mer enn nok med å holde følge med Østerrike i kampen om sølvet.

Graabak rykket fra

Han sendte Jørgen Graabak ut 6,3 sekunder bak østerrikske Mario Seidl. Det hadde trønderen ingen problemer med å ta inn. I første motbakke på sisterunden rykket Graabak ifra Gruber og kontrollerte inn til OL-sølv.