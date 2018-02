Her er Marit Bjørgens råd til Johannes Høsflot Klæbo

Sport

Johannes Høsflot Klæbo har fått en eventyrlig start på OL-karrieren. Onsdag sikret han norsk gull på lagsprinten i Pyeongchang. Fra før hadde Klæbo allerede gull på sprinten og stafetten. Tre OL-gull kan svært få 21-åringer skilte med.

Marit Bjørgen var aldri i nærheten av den merittlista da hun var på samme alder. Langrennsdronningen fra Rognes tok sine første OL-gull i 2010. Da var hun knapt 30 år.

Stor fallhøyde

Bjørgen er full av beundring for det Klæbo har fått til i så ung alder.

– Vi har mye å se fram til i framtida. Han har vært fantastisk. Han leverer der han skal levere, og det har vært store forventninger til han, sier 37-åringen, som selv måtte nøye seg med bronse på lagsprinten.

Hun ber Klæbo være forberedt på at forventningspresset ikke kommer til å bli mindre i framtida som følge av det han har fått til i Pyeongchang.

– Nå blir fallhøyden ganske stor. Det kan jeg love han, smiler Bjørgen til norsk presse etter lagsprinten.

Norsk OL-bronse på lagsprinten Historiske Bjørgen har flest medaljer i vinter-OL Marit Bjørgen gikk onsdag inn til sin 14. olympiske medalje da hun tok bronse på OL-lagsprinten. Ingen har flere i vinter-OL.

Smart gutt

Veteranen, som nå har flere medaljer enn noen annen vinterolympier, tror samtidig Norges nye langrennsstjerne har alle forutsetninger for å håndtere det som venter på best mulig måte.

– Han er jo en smart gutt. Du ser bare på hvordan han går i løypa. Han vinner terreng der andre ikke klarer det samme. En gutt for framtida, sier Bjørgen.

Må evauere selv

Hun vet meget godt hva gode prestasjoner avler av press. 37-åringen tror det i tiden som kommer blir viktig at Klæbo tar kontroll over evalueringen av egne prestasjoner.

– Nå er fallhøyden ganske stor, så jeg tror han må stå godt i seg selv og ikke minst evaluere selv hva han er fornøyd med. Ikke la dere i mediene styre det, smiler langrennsdronningen.

Klæbo kom til OL etter å ha radet opp seirer i verdenscupen denne sesongen. I Pyeongchang har det fortsatt. På fire forsøk har det blitt tre gull. Bjørgen tror 21-åringen vil oppleve at kun gull er godt nok i fortsettelsen.

Den slags press har også Bjørgen kjent på og måttet leve med i lange perioder av karrieren.

– Jeg synes det var tøft i starten når det å være nummer to ikke var godt nok. Det var litt tungt å takle. Jeg måtte lære meg å kjenne på at det er jeg selv som skal være fornøyd, ingen andre. Det er veldig viktig, sier langrennsdronningen.

Det kommer tyngre dager

Hun tror Klæbo har beina så godt plantet på bakken at han neppe vil la seg knekke av det nevnte presset. Samtidig er 37-åringen klar på at det kommer til å komme tyngre dager også for norsk herrelangrenns nye wonderboy.

De periodene må Klæbo jobbe seg gjennom med tålmodig og med godt støtte fra sine viktigste medspillere.

– Det virker som han har gode folk rundt seg, og han har en morfar som framstår som en veldig fornuftig kar. Han er jo en rognesbygg, det sier jo litt, smiler Bjørgen.

I første omgang er det OL-avslutningen som gjelder for både henne og Klæbo. Bjørgen går tremil søndag, mens Klæbo skal ut på femmila dagen i forveien. Der kan begge øke sine medaljebeholdninger.