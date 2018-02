Bjørgen går ikke sisteetappen

Sport

Johannes Høsflot Klæbo får med seg Martin Johnsrud Sundby på mennenes lagsprint. Marit Bjørgen skal gå med Maiken Casper Falla i kvinnenes konkurranse.

Høsflot Klæbo står med to gull i OL. Han tok sprintgullet og var ankermann på stafettlaget. Sundby gikk inn til sølvet på skiathlon-distansen og var også delaktig i stafettgullet.

Klæbo har vært det åpenbare valget som avslutter på lagsprinten lenge. Noe mer usikkerhet har det vært rundt hvem han ville få med seg.

– Valget falt på Martin fordi vi mener dette er det sterkeste laget, sa sprintlandslagstrener Arild Monsen da han presenterte det norske laget tirsdag.

Krogh ødela sine sjanser

Det heteste alternativet til Sundby så lenge ut til å være Finn Hågen Krogh, men finnmarkingen ble bare nummer 18 på 15-kilometer i fri teknikk i OL. Monsen bekrefter at det ødela hans sjanser.

– Ja, det kan du gjerne si at det gjorde. Hvis Finn Hågen skulle være med på laget til lagsprinten, var han avhengig av å gjøre en god 15-kilometer, sa Monsen.

Simen Hegstad Krügers kruttsterke OL-innsats aktualiserte også hans kandidatur.

– Han har ikke vært på blokka tidligere, men vi har selvfølgelig vurdert han med den historikken han har her. Det er jo helt fantastisk. Vi snakket med han om hvordan han så på muligheten for å være igjen som reserve, men det takket han nei til i full forståelse med oss, sa Monsen.

Føler seg sikrest på

Bjørgen har tangert Ole Einar Bjørndalen i antall OL-medaljer. I dette OL har Bjørgen tatt ett gull (stafett), en sølv (skiathlon), og en bronse (10 km fri teknikk) og kan passere Bjørndalen med en ny medalje på lagsprinten.

Onsdag går hun den første etappen, mens sprintsølvvinner Falla går den andre.

– Tanken er at det er disse to vi føler oss sikrest på. Marit har levert gode løp her nede, og Maiken fikk sølv på sprinten. Hun har vært vårt sikreste kort på sprintstafett de siste seks-sju årene, sa landslagstrener Roar Hjelmeset.

Bjørgen og Flugstad Østberg tok OL-gull på lagsprinten i Sotsji. Tirsdag får de norske løperne ventelig sterk konkurranse fra det svenske stjerneparet Charlotte Kalla og Stina Nilsson.

Nilsson vant sprinten i klassisk stil og slo der Falla relativt enkelt. Onsdag møtes de igjen. Landslagstrener Hjelmeset svarte følgende på om han vurderte å bytte rekkefølge på de norske:

– Vi har tenkt mye på de variantene og ulike scenarioer.

Varsler for Russland

Hjelmeset lanserer Sverige og Russland som de tøffeste utfordrerne.

Under VM i fjor var det Falla og Heidi Weng som vant VM-gullet. Det blir nå første gang at Bjørgen og Falla går en lagsprint.

På herresiden har ikke Norge lykkes i de siste lagsprintene i OL og VM. OL-vinnerne Ola Vigen Hattestad og Petter Northug ble bare nummer fire i Sotsji, mens Klæbo i spann med Emil Iversen ble nummer fire i Lahti-VM i fjor etter at sistnevnte falt på siste etappe.