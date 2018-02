Melhus Futsal berget plassen

Sport

Melhus Futsal lå ett poeng foran Vegakameratene 2 før sesongens to siste kamper i 1.divisjon ble spilt i Leangenhallen lørdag. Laget hadde dermed alt i egne hender før kampene mot Innherred og den suverene serieleder Freidig.

Et sterkt Melhus-lag åpnet like godt lørdagen med å slå Innherred 3-2 og når Vegakameratene 2 senere på dagen tapte sin kamp mot tabelltoer Ranheim 2 (1-7), var det allerede før siste kamp klart at plassen var berget for Melhus sine futsalherrer.

Melhus Futsal tok poeng mot topplaget Spilte uavgjort mot Ranheim.

Avsluttet med stortap

Da spilte det liten rolle at Freidig ble et par nummer for store i oppgjøret som endte med hele 13-3-seier til serielederen. Melhus har stilt med reint juniorlag i flere av kamphelgene i vinter, men i de to siste rundene har Tore Havdal mønstret et relativt sterkt for å berge plassen i serien.

Melhus endte på 7.plass med ti poeng og spiller dermed i 1.divisjon også neste sesong, mens Vegakameratene 2 må ta turen ned i 2.divisjon. Opp fra 2.divisjon kommer Utleira 2.

Freidig vant 1.divisjon og spiller kvalifisering til Eliteserien i Bodø i mars.

Melhus kan nå fullt og helt konsentrere seg om utesesongen som starter med NM-kvalifisering hjemme mot Røros i Gruva onsdag 21.mars.