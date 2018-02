Kombinerttreneren slaktet juryen

Sport

Ingebrigtsen var oppbrakt over måten hopprennet ble gjennomført på og ga klart uttrykk for det da han møtte pressen etter at Jarl Magnus Riiber hadde blitt beste norske på fjerdeplass etter langrennet.

– Jeg synes det er helt forferdelig at juryen setter den vindkorridoren sånn de gjør, som ender med at de setter to av de tre største medaljefavorittene helt ut av spill i hopprennet. Det er noe av det kjedeligste jeg har vært med på på idrettsbanen, sa han og tilføyde:

– Det er slett arbeid.

Det var til dels mye vind i hoppanlegget i Alpensia under det kombinerte hopprennet. Det førte til ujevne forhold. Ingebrigtsen mener de norske medaljehåpene Jan Schmid og Jørgen Graabak var særdeles uheldige.

– De hadde de desidert dårligste forholdene i hele feltet, sa Ingebrigtsen.

Hoppet seg bort fra medalje Tung OL-start for Graabak Jarl Magnus Riiber kjempet om OL-medalje i kombinertrennet i normalbakke, men endte til slutt på 4.-plass.

Ofret medaljekandidater

Tross den vanskelige vinden er kombinerttreneren klar på at juryen burde løst oppgaven bedre.

– De satte vindkorridoren altfor åpen, slik at de tillot utøverne på slutten å hoppe med lav fart uten at det var oppdrift i bakken. Da er de helt sjanseløse på å nå de lengdene de måtte ha for å være med å leke her, sa Ingebrigtsen.

Graabak landet på 93,5 meter, mens Schmid satte nedslag på 88 meter i sitt hopp i normalbakken. De to startet dermed henholdsvis 2.28 og 2.47 minutter bak teten og var sjanseløse i medaljekampen.

– De burde hatt en mye smalere vindkorridor på slutten. Du ser aldri at de ofrer de to-tre største medaljekandidatene og bare sender dem utfor. Det er sjelden at sånt skjer, sa Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

– Vi er forberedt på at det er vind her, og det kommer det til å være de neste gangene også, men du kan ikke bare ofre de to-tre beste utøverne for å få trumfe gjennom. De hadde jo kjempegod tid, så det må brukes litt skjønn her, tilføyde han.

Dårlige forhold for Jørgen Graabak Hoppet seg bort fra OL-medalje De norske kombinertgutta leverte en ujevn hoppomgang.

Godkjent av Riiber

Han mener juryen kunne landet på beina ved å ha litt mer is i magen.

– Det ble fine forhold igjen etterpå også. (Akito) Watabe hadde for eksempel helt OK forhold. Men det er surt for oss. Av de tre som har dårligste forhold, har vi to av dem, sa Ingebrigtsen.

Han bekreftet at han hadde formidlet sin frustrasjon videre til rennledelsen.

Utover vindproblematikken ga han Jarl Magnus Riiber mer enn godkjent for konkurransen som endte med fjerdeplass.

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpet til Jarl, egentlig. Han gjør en god konkurranse og er med nesten helt inn. Det er lite å klage på der, sa kombinerttreneren.

Tyske Eric Frenzel tok OL-gullet foran japanske Watabe, mens østerrikeren Lukas Klapfer ble bronsevinner.