Søknadsfrist for barnehagene

Tirsdag formiddag melder Eid og Korsvegen vassverk at det har vært et vannledningsbrudd, og at vannet til abonnentene vil være borte i minst seks timer.

Teknisk vakt i Melhus kommune opplyser at kommunen er ukjent med at det har vært et brudd på vannledninga.

Harald Lilleberg er daglig leder for vassverket, og han sier at flere abonnnenter i boligfeltet er uten vann, og at det jobbes med å få reparert skaden som skal skyldes en ødelagt påkobling på hovedvannledninga.

- Det kan være telen som har forårsaket skaden. Vi jobber for å få tak i deler. Melhus kommune har vannvogn, og vi har avtale med kommunen om at vi kan bruke den. Men vannvogna står på Melhus, sier Lilleberg.