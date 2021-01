- Tredje største skogsavvirkning i Trøndelag

For 24. gang skal Sparebank1 SMN dele ut talentstipend til ungdommer fra Midt-Norge. Siden starten i 2003 har det blitt delt ut over tolv millioner kroner i stipend, fordelt på over 500 talent.

Banksjef Arne Ingar Elven mener det er ekstra viktig å heie på ungdommen, som virkelig rammes av koronapandemiens konsekvenser.

- Koronasituasjonen er krevende for de unge, og det er viktig for regionen vår å ha unge talent som viser vei og inspirerer andre. Samtidig vet vi at det er utfordrende å forfølge sine drømmer når verden står midt i en pandemi. Med SpareBank 1 SMN Talentstipend ønsker vi å være heiagjeng for noen av dem som våger å satse, sier Elven.

SpareBank 1 SMN Talentstipend deles ut til unge i alderen 18-30 år, med et særlig talent innen idrett, kultur og gründerskap samt åpen klasse for andre typer talent. Vinnerne mottar stipend på 40.000 kroner og blir kåret etter nøye vurdering av fagjuryer.

Søknadsfristen går ut mandag 1. februar. Elven oppfordrer nå unge talenter fra Gauldalen til å søke.

- Vi pleier å motta flere hundre søknader til dette populære stipendet. Vi håper selvsagt at vi kan få være med å realisere noen drømmer for ungdommer her fra området vårt, sier han.

Her er noen av dem som har fått talentstipend tidligere:

2020 Idrett Tom Kåre Nikolaisen, Melhus

2020 Kultur Kenneth Engen, Midtre Gauldal

2018 Kultur Ingrid Vingelen-Digre, Midtre Gauldal

2018 Kultur Ibrahim Fazlic, Melhus

2018 Idrett Lone Johansen, Melhus

2018 Idrett Idar Andersen, Melhus

2017 Idrett Camilla Lund, Melhus

2017 Idrett Fredrik Riseth, Melhus

2016 Idrett Ingrid Syrstad Engen, Melhus