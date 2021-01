Skoleuke-utvidelse i Midtre Gauldal fremmes for politisk behandling

Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet har startet etterforskning etter at St. Olavs hospital meldte fra om at et barn var blitt innlagt med indre skader 4. desember. I første omgang ble det opplyst at barnet var livstruende skadet. Senere kom det fram at barnet døde.

Politiet har ikke opplyst om hvor barnet er hjemmehørende.

- Vi har tatt ut siktelse mot to omsorgspersoner og begjærer varetektsfengsling av disse i dag grunnet faren for bevisforspillelse, uttaler Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt i pressemeldinga.

Politiet opplyser at saken er prioritert høyt, og at det er startet bred etterforskning.

- Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, opplyser politiadvokaten.

Fredag opplyser politiet at barnet som er under ett år, døde på St. Olavs hospital. To omsorgspersoner i 40-50-årene bosatt et sted i Nord-Trøndelag er siktet for grov vold mot barnet, og er varetektsfengslet i fire uker. De pårørende er varslet, og blir ifølge politiet, tatt hånd om kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt.

Ifølge flere medier var spebarnet fra Orkland, og barnet var blitt omplassert av barnevernet.

- Et viktig fokus for politiet nå er å kartlegge den siste tiden til barnet. Vi har gjennomført en rekke avhør, det er gjort tekniske undersøkelser og det vil bli foretatt en obduksjon de nærmeste dagene, som kan gi mer informasjon om dødsårsak, uttaler Line Dreier Ramberg, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding fra politiet.