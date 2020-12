09:31

Mindreforbruk i Midtre Gauldal kommune

Kommunens regnskap viser et totalt mindreforbruk på 2,3 millioner kroner per 31. oktober 2020. Prognosen per 31. desember viser et mindreforbruk på 1 million kroner.

I innkallingen til kommunestyremøtet torsdag 10. november kan man også lese at regnskapet for tjenesteområdene (drift) viser et merforbruk på 5 millioner kroner per 31. oktober 2020. Her står det også at kommunen er i omstilling og at tallene tyder på at utviklingen er på rett veg. Samtidig kan man lese at driften fortsatt er negativ, samt at det tar tid å endre kursen til et slikt stort «tankskip» som en kommune er, med mange ansatte og samfunnsoppdrag.