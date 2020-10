Bedrer sikkerheten ved Liøya, Moøya og Ramstadsjøen

Kommunestyret har vedtatt en økonomisk omstilling over to år, og for 2020 skal det effektiviseres tilsvarende 17,6 millioner kroner.

Prognosen for året viser at det kan gå mot et merforbruk på 1,5 millioner kroner. I innkallingen til formannskapsmøtet 15. oktober står det at dette betyr at kommunen er godt i gang med å redusere forbruket.

Merforbruket skyldes at kommunen fortsatt har et for høyt driftsnivå, blant annet på tjenesteområdene pleie og omsorg og eiendom og kommunalteknikk, der utfordringene/kompleksiteten er størst. Også andre enheter rapporterer om merforbruk, men da hovedsakelig på grunn av ekstraordinære utgifter knyttet til koronapandemien. Resultatet viser at det er helt nødvendig å videreføre det omstillingsarbeidet som er igangsatt. Dette kan man lese i møteinnkallingen til formannskapsmøtet.