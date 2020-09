Sykefraværet mindre enn fryktet under pandemien

Fylkesmannen har en innsigelse til nye tomter og tilrettelegging for anneks i Hundåslåtten hyttefelt, utover det antallet som allerede er godkjent i gjeldende reguleringsplan. Området ligger i Forddalen, på vestsiden av elva Forda.

I et brev fra Fylkesmannen til Midtre Gauldal kommune, datert 6. august, står det at det omtalte området i dag har en disposisjonsplan fra 1985, hvor det er regulert 7 tomter for fritidsbebyggelse. Én av disse tomtene er bebygd. Planforslaget som nå er på høring foreslår å utvide med 8 nye tomter til fritidsbebyggelse, slik at det totalt blir 15 tomter til fritidsbebyggelse i området.

Fylkesmannen skriver blant annet at fritidsbebyggelse med påfølgende forstyrrelser er en økende belastning for villreinen, samt at utvidelse av antallet fritidsboliger i Hundåslåtten, samt tilrettelegging for anneks som omsøkt, er i strid med regional plan for Forollhogna villreinområde.