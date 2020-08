Utrykningspolitiet: 93 prosent færre kontrollert for promille i sommer

Statens vegvesen melder at høy strykprosent bidrar til å skape ekstra lang kø på trafikkstasjonene. Strykprosenten var i juni på 37 prosent. 1525 personer møtte ikke opp til den bestilte timen, og 1812 av timene som ble lagt ut i juni ble ikke booket.

Koronatida førte til at både kjøreskoler og trafikkstasjoner måtte stenge for dem som tar kjøreopplæring, og da det ble gjenåpning, ble det stor pågang. Statens vegvesen mener at kandidater møter opp for dårlig forberedt til teoriprøven, og at det er forklaringa på den høye strykprosenten. Om en stryker, må en ifølge vegvesenet vente i to uker før en kan ta teoriprøven på nytt.