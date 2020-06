Ødela flytebrygge på Langvatnet

Det var foreldrene som spanderte.

Årets avslutning på Rosmælen barneskole på Kvål ble en stor overraskelse for avgangseelevene. I stedet for det vanlige arrangementet i gymsalen hadde foreldre og lærere i all hemmelighet forberedt en blåtur. Elevene ble tatt med til Storvatnet på Lundamo, og der fikk elevene en ny overraskelse. De fikk en hengekøye hver i avskjedspresang, av foreldrene.

- Det var ikke en gave fra skolen, presiserer rektor Aud Jorun Underdal. Hun håper nå at en stor misforståelse er oppklart.

For i Trønderbladet tirsdag kunne en nemlig lese om turen og gaven, men der stod det ved en feil at hengekøyene var en avskjedsgave fra skolen.

Rektor synes det var litt dumt at det ikke kom på trykk at den flotte gaven faktisk var fra foreldrene. Dessuten er det jo slett ikke slik at skolen har så romslig budsjett at elevene kan få en hengekøye hver når de slutter, understreker hun. - Av meg fikk de en pose smågodt som de kunne kose seg med i hengekøya, forteller rektoren. Hun tror forøvrig at årets avslutning ute i det fri var så vellykket at det kan åpne for en ny tradisjon for siste skoledag på Rosmælen.