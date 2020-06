Stenger luftveisklinikken

Trøndelag poliltidistrikt melder at en mann i 50-årene fra Trondheim er blitt pågrepet mistenkt for voldtekt av mindreårig på nett. Jenta skal ha vært 13 år da hun ble utsatt for overgrepet. Politiet har ifølge pressemeldinga, bedt om at mannen varetektsfengsles i fire uker hvorav to med full isolasjon.

I pressmeldinga skriver politiet at politiet mistenker at flere titalls jenter er utsatt for overgrep, og at politiet jobber for å få klarlagt omfanget. Trøndelag politidistrikt har ifølge pressemeldinga, en egen enhet som etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Kripos er koblet inn i saken som gjelder mannen i 50-årene.