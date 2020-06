Kjørte i 122 km/t og mistet førerkortet

- Nå i morgentimene har vi vært en runde på E6, forteller Utrykningspolitiet i en epost til Trønderbladet.



Fokus har vært de bilene som kjører aller fortest, opplyser de.



- Vi var først en tur på Heimdalsmyra fra ca kl 0630 - 0700. Her ble det ikke stanset noe biler, men vi så at mye trafikken gikk godt over fartsgrensen. Fra kl 07.15-0830 sto vi i 90-sonen på Melhus. Her ble to biler stanset. Den ene bilen ble målt til 123 km/t og fikk for dette et forenklet forelegg på kr 10200 i tillegg til 3 prikker.



En annen bil ble målt til 146 km/t samme sted. Føreren blir anmeldt og mistet førerkortet for en periode, opplyser Up.