Stans på E6 i ett felt

Trøndelag fylkeskommune foreslår at staten går inn med en milliard kroner for å få full utbygging av 100 mbps bredbånd til alle i Trøndelag. Bredbånd til alle vil være viktig for det grønne skiftet, skriver fylkeskommunen i en uttalelse som fylkesordfører Tore O. Sandvik har sendt til Trønderbladet. "Dette vil være et viktig tiltak for å videreføre erfaringer fra nedstengingsperioden knyttet til nettundervisning samt oppheve avstandsulemper for en rekke av distriktsnæringene vi er avhengige av for å nå mål og ambisjoner knyttet til strategiene vi har innen sirkulærøkonomien", heter det i uttalelsen.

