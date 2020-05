11 tatt i UP-kontroll

Opplysninger fra Norges Pelsdyralslag indikerer at en større andel av pelsdyroppdretterne vil avvikle produksjon i løpet av 2020 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for i år. Derfor foreslår regjeringen nå i revidert nasjonalbudsjett å øke avsetning til kompensasjon til disse med 60 millioner kroner, fra 160 mill til 220 mill. I tillegg foreslås at avsetningen til omstillingsmidler øker fra 20 til 50 millioner allerede nå i 2020, opplyser høyrepolitikerne Mikal Kvaal og Guro Angell Gimse i en pressemelding.

- Det er viktig at pelsdyrbøndene får kompensasjon utbetalt raskt ved avvikling. Dette vil bidra til rask omstilling for de som allerede har avviklet, eller planlegger å avvikle i nær fremtid, forteller Mikal Kvaal fra Melhus Høyre.

Budsjettforslaget er basert på den kompensasjonsordningen som gjelder pr. i dag. Stortinget har bedt regjeringen om å endre kompensasjonsordningen. Landbruks- og matdepartementet arbeider med et slikt endringsforslag og tar sikte på å sende det på høring før sommerferien.

De som søker og får utbetalt kompensasjon etter gjeldende ordning, vil også få mulighet til å søke etter den nye ordningen, men da få fradrag for allerede utbetalt kompensasjon.

- Det er ikke krav om å ha avviklet for å kunne søke omstillingsmidler. Bevilgningen på posten er overførbar, sier landbrukspolitisk talsperson for Høyres stortingsgruppe Guro Angell Gimse.

- Når vi først kom i den situasjonen at pelsdyroppdrettere måtte avvikle, har det vært veldig viktig for oss at ordningene med kompensasjon skal fungere best mulig for bøndene. Vi vet at pelsdyroppdrettere også har hatt utfordringer med salg på grunn av korona og håper dette bidrar til at situasjonen blir mer forutsigbar, avslutter Mikal Kvål som har jobbet opp mot regjering og storting for å få en best mulig ordning for pelsyrbøndene.