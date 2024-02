Mandag sender Meteorologisk institutt ut et gult farevarsel om is for deler av Trøndelag og Nordmøre.

– Fra natt til tirsdag ventes lokal fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke og underkjølt regn. Nedbøren vil begynne som snø, og gå over til regn i løpet av natten. Regnet vil fryse til is på vegbanen, på kjøretøy og på andre gjenstander, melder de.

Varselet gjelder fra midnatt tirsdag, til tirsdag formiddag. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket, opplyser de.

Samtidig råder Meteorologisk institutt om å være ekstra oppmerksom, da isen kan være vanskelig å se.