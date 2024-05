For det trønderske musikkpublikummet er det en velkjent musiker som er gjest i fredagens LønsjQuiz.

Skjalg Raaen har spilt med et kobbel av artistene på øverste hylle i Norge, men han er kanskje aller mest kjent som gitarist i Åge Aleksandersens Sambandet.

Med en musiker som gjest, er det naturlig at fredagens tema i runde to blir musikk, eller mer spesifikt «musikalske helter».

Raaen er på reisefot og vil delta fra turnebussen i Stavanger.

Er du usikker på hvordan du kan delta? Sjekk ut denne nettsiden for å få all info du trenger for å delta.

16. mai var det Janne Venæs som stakk av med førstepremien i runde 1. Det ga henne et gavekort på 1000 kroner hos Rema 1000.

I andre runde var det Espen Remen Sæter som vant duellen mot fotballekspertene Vegard Voll og Amund Isaksen.

Resultater runde 1:

Plass Spiller Total poengsum Antall riktige svar 1 Venais 7852 7 2 Ingeborg K 7119 6 3 Inntrøndern 7098 6 4 Sanel BojadQuiz 7093 6 5 Harald 6898 7 6 Thomas O. 6871 6 7 Miawa 6787 6 8 Brakka 6772 6 9 heik 6683 7 10 neleh 6661 7 11 Kjøttkjeken 6613 5 12 Sluppengjengen2 6598 5

Resultater runde 2: