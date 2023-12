Fra og med fredag har meteorologene varslet om et kraftig væromslag i Trøndelag. Etter en periode med kaldt vær og oppholds, skal det etter sigende bli nedbør, vind og mildvær.

Det kan føre til glatte veier i distriktet.

Torsdag kommer AtB med en oppfordring på sine nettsider før væromslaget slår til:

– Vi anbefaler å bergende ekstra god tid ved reise. Vi oppfordrer alle som skal ferdes i trafikken om å være ute i god tid, da det kan bli forsinkelser, skriver de.

Det er fra før av sendt ut farevarsel om glatte veier i helga. Det er mye kulde i bakken etter en lengre periode med stabilt og kaldt vintervær, så faren er derfor stor for underkjølt regn.

– Enkelte steder kan det også bli problemer med avrenning, for på en frossen bakke med regn trekker ikke vannet ned i bakken. Det kan føre til mye overvann, i tillegg til at snøen smelter. Det kan bli en utfordring på lørdag, uttalte meteorolog Per Egil Haga tidligere denne uka.