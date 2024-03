Politiet i Trøndelag melder på X like etter klokka halv sju onsdag kveld at UP har stanset en bil ved Kvål i Melhus i forbindelse med en trafikkontroll.

Sjåføren ble målt til 117 km/t i 70-sonen.

– En mann i 20-årene anmeldes for forholdet, skriver de.

Politiet har beslaglagt førerkortet.