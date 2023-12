I 18:30-tiden fredag kveld rykker nødetatene ut etter melding om trafikkuhell langs Melhusvegen ved Søberg i Melhus.

– Flere biler har kjørt inn i autovernet. Det er ikke meldt om personskade, skriver politiet på X/Twitter.

Det skal være svært glatt på stedet, opplyser politiet.

– Det er to biler som har kjørt ut omtrent på samme sted. Den ene i autovernet og den andre bilen har havnet i grøfta ved den gamle stasjonen på Søberg, sier Jon Erik Seierstad ved 110-sentralen.

Han sier vider at det ikke er meldt om personskader og behov for helse, men at politi og brannvesen kjører til stedet.