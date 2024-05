På lørdag presenterer Budal ungdomslag revyen «Gnavsår» i Budal flerbrukshus. Arrangementet innledes med et folketog i regi av «Tut og Blæs» klokken 19.00. Det blir billettsalg i døra etter folketoget! Og det er ingen aldersgrense på revyen.

Revyen med det litt merkelige navnet «Gnavsår» vises i Budal til helga. Foto: Budal ungdomslag

Ækte slæppfæst

Artisten Ingrid Vingelen-Digre fra Soknedal har vært i Los Angeles og spilt inn sin debut-EP. Den heter «Walking that fine line». Vingelen-Digre har samarbeidet med Grammy-vinnende produsenter og musikere som har spilt og sunget med både Michael Jackson, Ariana Grande og Prince. For å nevne noen. På lørdag holder hun release-party, eller «slæppfæst» om du vil, i Gauldalsporten på Støren.

Så vil du feste med en kommende popstjerne er det bare å møte på Støren, på lørdag fra klokken 20.00.

Ingrid Vingelen-Digre fra Soknedal inviterer til fest på lørdag. Foto: Facebook

Ikke mange fotballkamper

De fleste lokale seniorlag spiller borte denne helga. Men på søndag klokken 13.00 tar Gimse/Melhus kvinner imot tabellnabo Nardo til dyst.

Det er ikke annet å se enn sol og blå himmel ut vinduet på kontoret i disse dager. Og inne er det grusomt varmt. Foto: Jonas Frøland

Også over til været ...

«God dag god dag! Dette her er meteorologisk institutt, vi kan melde om at regnet nå tar slutt og vi får sol, sol, sol!».

Man får jo lyst til å nynne på denne gamle slageren i disse dager.

Et gløtt på Yr.no forteller oss at også helgen vil by på meget pent vær oppover Gauldalen. Strålende sol, og på søndag kan vi forvente så mye som tretti graders varme. Husk at dette gir stor skogbrannfare da!