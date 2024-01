Politiet forteller like før klokka 21 torsdag kveld at de er på vei for å assistere i forbindelse med at en trailer står fast på E6 ved Snøan i Midtre Gauldal.

– Den står litt vanskelig til, så en patrulje er på vei for å kunne dirigere under gerging. Bergingsbilen skal være der cirka klokka ni, sier operasjonssleder Svein E. Wagnild