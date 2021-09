Nyheter

Trafikksikkerhetsorganisasjonen "Ung i trafikken" er bekymret for utviklinga når det gjelder unge sjåførers holdning til mobilbruk under kjøring. I aldersgruppa 18 til 29 år sier to av tre sjåfører at de sjekker mobilen ofte eller innimellom under kjøring. Blant alle sjåførene er det ifølge Norstats undersøkelse 43 prosent som sier de sjekker mobilen mens de kjører.