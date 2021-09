Politiet oppsøkte mindreårig som kjørte bil

Nyheter

Et sted i Melhus kommune falt en 13-åring for fristelsen til å kjøre bil. Operasjonsleder Svein Erik Wagnild forklarte i 21-tida at patruljen var på stedet. Det ble tatt en samtale med gutten og foreldre. Det ble gitt en henstilling om at slik kjøring må opphøre. Politiet gav ingen reaksjoner utover det. Operasjonslederen forklarer at 13-åringen kjørte alene, men loggen gir ingen opplysninger om kjøringa foregikk på eller utenfor vegen.